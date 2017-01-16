「卵子上腦」怎麼滿足？日本女子監獄玩法超變態！

日本女子監獄連獄卒都是女人，讓這些饑渴的女囚們連見上男人一面都難。（擷取自網路）

2017-01-16 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕監獄是讓受刑人反省改過並與社會隔離的地方，雖然人身自由遭到剝奪，囚犯們仍有生理需求需要滿足。筆者今天帶各位直擊日本女子監獄，看看這些正值「虎狼之年」的女囚犯如果慾火焚身，會透過哪些方法來得到滿足！

女子監獄的夜晚，充斥著起彼落的呻吟聲...

全日本6所女子監獄裡的2800名女囚正受「饑渴」所苦，其中有1/3的人年紀在30歲上下，特別渴望性愛美妙的滋味。一位叫做「Akiko」的女囚曾輾轉待過5所女子監獄，她說，女子監獄會提供情色漫畫或成人雜誌給女囚們「自娛自樂」，但每天晚上還是有很多女犯人在床墊上輾轉難眠，「有些人會自慰以解慾火焚身之苦，此起彼落的呻吟聲在寂寥的獄中夜晚更令人難以入眠」。

再醜的男人都沒關係，即使是50幾歲的清潔工...

作家「Sayuri Yokota」曾是一名囚犯，現在的她致力推廣反毒品運動。她受訪時指出，一個男人若出現在女子監獄裡，不管他條件多差，都會有莫大的吸引力。Sayuri Yokota表示，女囚們在獄中沒什麼機會看到男人，連獄卒都是女的，所以「只要能痛快的幹上一場，再醜的男人對她們來說都沒差」。

原子筆捆成棒狀，當假陽具狂抽猛送

曾在日本和歌山女子監獄服刑的「Momoko」則說，隨時處於饑渴狀態的女囚會拿各種隨手可得的東西當「性玩具」，最常見的玩法就是把7支原子筆綑綁成棒狀物，再套上塑膠袋便成了自製「假陽具」。她說，獄方通常只給犯人三支原子筆，若要玩的痛快，就必須要跟獄友借筆，有些習慣了丈夫或男友「大尺寸」的女囚，就得多借幾支筆才能「餵飽自己」。

活青蛙輪流塞下體取樂，還有人為搶奪青蛙大打出手

跟接下來要提到的特殊花樣比起來，拿筆自慰簡直是小兒科。Momoko說，在放風時，囚犯們偶爾能抓到青蛙，這時她們就會把青蛙小心翼翼地帶回牢房，並開起「青蛙淫亂派對」。女囚們會排定順序，輪流把活蹦亂跳的青蛙塞入下體，青蛙的掙扎動作將帶來很奇妙的感覺。「不過玩這個遊戲要非常謹慎，一不小心把青蛙悶死其他人就玩不到了」Momoko補充，「甚至有人會為了青蛙而大打出手」。

夜深人靜時互相用腳趾滿足彼此...

Akiko指出，由於監獄中禁止同性戀行為，所以很多人都必須選在半夜偷偷辦事。她說，「同性戀女囚們常在夜深人靜的時候張開雙腿，兩兩成對互相以腳趾取悅對方」。Akiko坦言，這麼做難度很高，因為女子監獄平均每週只能洗2次澡，下體分泌物的氣味很重，「如果早上起床後不能立刻洗腳，沾染上分泌物的腳將會使妳露餡」她說，「大家都會知道妳昨晚幹了什麼好事」。

自由遭到剝奪的女囚，仍有生理需求需要滿足。（擷取自網路）

不少女囚會拿手邊的「棒狀物」當成假陽具來自慰。（擷取自YouTube）

有女囚為了搶奪青蛙而大打出手。（擷取自網路）