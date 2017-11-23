幫中國下架VPN遭批 蘋果：為了推動言論自由

蘋果在8月將VPN相關程式從APP STORE中下架，引發批評，蘋果辯稱，這能使公司繼續留在中國，推動言論自由等基本權益。（歐新社）

2017-11-23 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕為阻人民「翻牆」，中國政府近來大動作掃蕩VPN（私人虛擬網路）阻人民翻牆，就連蘋果（Apple）也在8月將相關程式從APP STORE中下架，引發批評，蘋果辯稱，這能使公司可繼續留在中國，才能推動言論自由等基本權益。

綜合媒體導，蘋果在今年8月屈服於中國壓力，以中國政府明令VPN開發商所提供的翻牆軟體必須取得政府許可為由，將「不符合此新規定」的app下架，引發外界質疑，認為蘋果成為中國限制網路自由的幫兇，美國友台參議員克魯茲（Ted Cruz）與曾在蝙蝠俠電影《黑暗騎士》客串過的民主黨籍參議員雷希（Patrick Leahy）聯名致信蘋果質疑該決策。

這兩名美國參議員認為，中國網路長城對中國人民的威脅不亞於28年前柏林圍牆對東德人民的威脅，強調只要網路長城在的一天，中國的網路自由就處於風險中。

蘋果對此則回應，這樣做能讓公司在中國立足「有助促進開放思想和訊息自由流動」，

蘋果公共政策副總裁霍肯（Cynthia Hogan）表示：「儘管Apple可能不同意某些國家的法律，但這樣做，能讓更好地推動包括參言論自由等基本權益。」

蘋果執行長庫克也曾辯稱：「我們當然不想移除那些APP，但就像我們在其他國家的作法一樣，無論我們在哪裡做生意，都要遵守該國的法律。」