真子公主明年11月4日大婚 日本皇室剩18人

日本宮內廳週三（22日）正式下午宣布，真子公主與大學同學小室圭，將在明年秋季11月4日舉行結婚典禮。（法新社）

2017-11-22 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕日本宮內廳週三下午（22日）正式宣布，真子公主將在明年秋季11月4日舉行結婚典禮。真子「下嫁」大學同學小室圭後，將成為平民，日本皇室成員將減少剩18人。

日本《共同社》報導，日本秋筱宮親王的長女、今年26歲的真子，已和國際基督教大學（ICU）同學小室圭在9月宣布婚約，相當於普通人訂婚的「納采之儀」將於明年3月4日在秋筱宮邸舉行，完成之後婚約才正式成立。

真子的皇室婚儀在「納采之儀」後，還將舉行正式決定婚禮日期的「告期之儀」、真子向天皇夫婦的表達感謝的「朝見之儀」等儀式。兩人的婚禮則將在明年11月4日，於東京都千代田區的帝國酒店舉行。

預計最快在2019年春季退位的明仁天皇夫婦，將一同出席婚禮。真子是天皇的第1個孫輩，天皇出席孫輩婚禮是日本明治時期以來首次。真子的妹妹佳子目前在英國留學，預計在明年夏季回國。

報導指出，這是2014年高圓宮次女典子後，再次有女性皇室成員大婚。在明仁天皇的子孫中，上一位結婚的是2005年成婚的天皇長女清子。

由於真子婚後將成為平民，日本將舉行皇室經濟會議，決定政府向脫離皇室身份的真子支付一次性補貼的金額。