中共「19大後首虎」！前「網路沙皇」魯煒涉違紀被查

中國共產黨中紀委週二（21日）晚間宣布，曾有中國「網路沙皇」之稱的前中共中央宣傳部副部長魯煒，「涉嫌嚴重違紀」，正接受組織審查。（路透）

2017-11-22 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨中紀委週二（21日）晚間宣布，曾有中國「網路沙皇」之稱的前中共中央宣傳部副部長魯煒，「涉嫌嚴重違紀」，正接受組織審查。中紀委以「19大後首虎」形容魯煒。

根據官方簡歷，魯煒出生於1960年，是安徽巢湖人，2000年起是享受國務院特殊津貼專家，曾是中共18大代表。魯煒歷任新華社記者、分社社長、總社副秘書長、副社長等職。2011年3月出任北京市委常委、市委宣傳部長、副市長。

2013年4月起，魯煒改任中國國家互聯網信息辦公室主任兼中央外宣辦、國務院新聞辦副主任，2014年出任中宣部副部長、中央網絡安全和信息化領導小組辦公室主任、國家互聯網信息辦公室主任。

媒體指出，主管網路審查的職務讓魯煒的曝光度大增，被外媒稱為中國「網路總管」，《紐約時報》稱他是「中國網路的守門人」。他也因被指有權決定數以億計的中國網民能看道什麼，登上2015年《時代》最具影響力人物榜。

中紀委週二晚間發布魯煒被查消息後，還在官網另發專文，以「19大後首虎」形容魯煒，內容指出，這是中共19大後，首次公布中管幹部紀律審查消息，在19大閉幕不到1個月就打下「首虎」，顯示「反腐敗鬥爭一刻不停歇的信號」。

中國官媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」則直指，魯煒是中共19大後第一個落馬的「正部級黨政幹部」。

港媒指出，魯煒最近一次公開露面是19大結束後的10月24日，調查習近平給延安大學建校80週年批示精神貫徹落實情況。