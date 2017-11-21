日本7-11搶食共享單車市場 商店就是停放點

擁有2萬家分店的日本7-11，將與軟銀集團合作，提供「Hello Cycling」服務，進軍共享單車市場。（彭博）

2017-11-21 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕共享單車正夯，亂停亂放卻成為一大問題，日本7-11就針對這項問題，主打自家便利商店作為停放點，搶食日本共享單車市場，11月起從埼玉市開始提供服務。

「日經中文網」報導，擁有2萬家分店的日本7-11，將與軟銀集團合作，提供「Hello Cycling」服務，進軍共享單車市場，初期先在埼玉市9間分店提供服務，計畫在2018年度結束前，在1000家便利商店投放5000輛單車。

由於目前中國企業在此領域領先，中國摩拜已在8月於日本札幌提供服務，ofo也決定進入日本市場。日本7-11則將利用店舖的優良位置反擊，計畫與受到單車亂停亂放問題困擾的地方政府合作，增加停放點。

用戶在註冊會員後，通過手機或電腦搜索附近的7-11就可預約單車，費用通過註冊時登錄的信用卡結算，會因地區和使用時間而不同，但基本上以每15分鐘60日元（約15新台幣）計算。

報導指出，7-11提供的單車還有GPS定位系統，未來還會探討為共享單車用戶提供便利商店的優惠券。