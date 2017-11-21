政變前總司令訪中 CNN：中國遭疑介入辛巴威政變

辛巴威軍方總司令在政變前夕曾訪中會談，外媒認為中國可能與政變有關連，或是事前知情政變即將發生。（資料圖，美聯社）

2017-11-21 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕高齡93歲的辛巴威總統穆加比執政長達37年，15日遭軍方軟禁並接管政府，之後所屬執政黨「辛巴威非洲民族聯盟—愛國陣線（ZANU-PF）」也在19日拔除其黨魁職務，但穆加比卻未宣布請辭，預料執政黨將利用人數優勢發動彈劾。令人耐人尋味的是，國防軍總司令奇溫加於政變前夕曾造訪中國，令外界懷疑中國在辛巴威政變背後有著重要地位。

據《CNN》報導，中國對辛巴威而言是最大的投資國，穆加比也被稱為是「中共在非洲的老友」。然而，國防軍總司令奇溫加在發動政變、軟禁穆加比前，10日曾造訪中國，與中共中央軍事委員會的李作成委員，以及中國國務委員兼國防部長常萬全會面。報導指出，外界認為此行用意是軍方在政變前爭取中國的暗中支持，因為取代穆加比的繼任者必須要得到「最大投資國」的同意。

但對此行程，中國外交部發言人耿爽稱是「正常的軍方訪問安排」，中國官媒《環球時報》稱其他的臆測只是「政治八卦」。而在辛巴威政變發生之後，辛巴威前第一副總統姆南加瓦立刻逃亡，19日才返回國內，接替原為穆加比的黨魁職位。外界認為在他消失的這段期間除了到南非避風頭外還去了中國，但中國外交部對此傳言則矢口否認。

報導指出，中國與辛巴威之間的密切往來可追溯至1970年代，在辛巴威獨立戰爭時，中國暗中提供穆加比游擊隊軍火、資金與政治援助，並大力投資各項產業，協助在辛巴威開發多項重大基礎建設。北京師範大學社會發展與公共政策學院副教授王新松認為，「中國不願意見到辛巴威陷入社會動盪和政治混亂。」

而國際觀察人士認為，沒辦法確認中國是否與辛巴威政變有直接關聯，或是事前就知情政變將發生。然而，南非國際事務研究中心、外交事務資深研究員范史塔登（Cobus Van Staden）表示，「（政變）前夕造訪北京肯定事有蹊蹺，但誰知道這代表什麼。」