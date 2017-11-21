公寓大火19死《紐時》：北京是個兩極分化的城市

中國北京大火之後，居民忙著清理可用的家具。（法新社）

2017-11-21 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕北京公寓大火，造成19死、8傷慘劇，中國媒體只有很簡短的報導，但西方媒體卻大肆報導，指這些死亡者大部分是來自其他城市的打工者，對比十九大時期，中國當局展現給國際的富裕且戒備森嚴的北京街容，「北京是個兩極分化的城市」。

《紐約時報》報導，這次遭到大火肆虐的公寓，北京南郊大興區的西紅門鎮，距離繁華市中心區約有18公里，鎮上人口約17.5萬人，但有15萬是藍領的外來打工者，當地混雜著許多殘破的住家和舊公寓，還有小型服裝作坊和工廠。

至目前為止，已知死亡19人、受傷8人，北京官方已擴大範圍拉起封鎖線，阻止包括記者在內的人進入災區現場數百米範圍，由於當地居住者都是外來打工者，是否有其他受災者，官方都沒有進一步說明。

報導形容，「北京是個兩極分化的城市，一面是城市富裕且戒備森嚴的核心區，另一面是貧困且雜亂無章的郊區」。

在富裕的北京，到處都是摩天大樓、購物中心和富裕的中產階級居民。但在城邊緣，居住著大量來自農村的清潔工、快遞員、工廠工人、小攤販等打工者，因為太高的房價、太低的工資，加上政府政策，迫使他們遠離市中心只能住在城市的邊緣，擠進混雜髒亂的破舊公寓。