遭惡魔選中？！ 女童接種合格疫苗 身上竟生腫塊

7歲林姓女童剛處理完傷口，媽媽表示：「每次都要2個人把她按住才能換藥。」（圖翻攝自jcrb.com）

2017-11-20 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省一名7歲林姓女童，7年前剛滿月時，和其他嬰兒一樣接種了預防結核病的「卡介苗疫苗」，卻不幸出現了「淋巴結反應性增生」情形，後來確診為「全身散播性卡介苗感染」，導致她身上不時長出腫塊並嚴重化膿，要以外科手術才能夠切除。

綜合外媒報導，林姓女童當初在接種卡介苗1個月後，開始出現接種處發癢、不斷發燒感冒等症狀；3個月後，她的左邊腋下長出了如雞蛋大的腫塊、還不時會化膿，父母只好在她才1歲時就帶至醫院做了第一次切除手術。

後來，伴隨著一次次的感冒與發燒，女童身上總會長出新的腫塊、接著開始潰爛，最嚴重的一次她還接受了鎖骨引流手術，只能斜著脖子躺在床上保持不動。

2015年，有專家診斷出女童患的是「全身播散性卡介苗感染」，指合格的疫苗讓接受者出現組織、器官之功能損害，為預防接種的異常反應，發生機率只有百萬分之1至2；這種低機率、高痛苦的疾病發生率，被人們稱作「惡魔抽籤」。

林姓女童目前少數能接受的治療方法為幹細胞和骨髓移植，但每個月約人民幣3萬元（台幣約15萬元）的醫藥費已快要將這個不富裕的家庭壓垮；她胸口的傷口潰爛情形雖已減緩，胸腔內的感染卻更為嚴重，女童家長只願孩子的病況不會再加重，並盼能拿到政府一點補償金。