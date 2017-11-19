打破500年性別禁忌 梵諦岡禮拜堂首迎女性高歌

西斯廷禮拜堂過去只允許純男性合唱團表演。（圖取自《衛報》）

2017-11-19 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕梵諦岡西斯廷禮拜堂（Sistine Chapel）打破500年來的性別禁忌，義大利知名女聲樂家巴托莉（Cecilia Bartoli）日前成為第一位率領全男性合唱團表出，首度有悅耳的女高音在米開朗基羅拱頂壁畫下迴響。

英國《衛報》報導，西斯廷禮拜堂過去只允許純男性合唱團表演，直到上週五（17日）晚間才打破禁忌，義大利知名女高音巴托莉，和世界最古老合唱團之一、西斯汀教堂合唱團的20名成年男子及30名男童，一同表演文藝復興時期作曲家佩羅坦（Pérotin）的名曲《Beata Viscera》。

巴托莉曾5度獲得葛萊美獎，她幾天前告訴義大利媒體，對在西斯廷禮拜堂領唱感到十分興奮，「這是一個巨大的特權」。她原先希望能在教宗方濟各前表演，但遺憾地是，當天教宗未能出席。

巴托莉參演也對合唱團產生巨大影響，英國籍成員斯皮羅普洛斯（Mark Spyropoulos）對此十分讚揚，女性擁有不同於男性的音色，十分美妙地詮釋了名曲，這在西斯廷禮拜堂非常特別。

義大利《共和報》（La Repubblica）的記者兼樂評卡皮托尼（Federico Capitoni）表示，梵蒂岡容許女性參演純男性合唱團，是象徵開放的重要一步。