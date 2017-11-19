世界小姐選美 印度「醫科佳麗」齊希拉奪冠

齊希拉是印度歷年以來第6位獲得世界小姐殊榮的佳麗，追平了委內瑞拉的得獎紀錄。 （圖擷取自Miss World臉書專頁）

2017-11-19 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國海南三亞巿昨日舉行第67屆世界小姐選美比賽（Miss World），共有108個國家佳麗參賽，年僅20歲的印度醫學科學生齊希拉（Manushi

Chhillar）奪得后冠；她是印度歷年以來第6位獲得世界小姐殊榮的佳麗，追平委內瑞拉的得獎紀錄。

齊希拉（Manushi Chhillar）在比賽中被詢問：「你認為哪種職業應獲得到最高的薪水？為什麼？」齊希說：「母親，我本身與母親關係相當親密，我認為母親們為了孩子犧牲奉獻，是最值得尊敬的人，這不僅僅關乎金錢，而是母親所給予他人的愛和尊重，在我的生命中母親也一直給予我啟發，因此我認為母親應該給予最高薪。」

齊希拉的家人當晚皆在現場；齊希拉來自哈里亞納邦（Haryana），父母皆為醫生，過去曾接受印度古典舞蹈訓練，喜愛繪畫，個人心願是在農村開設非營利醫院，以協助當地居民。

本屆世界小姐選美比賽亞軍與季軍，分別由墨西哥的梅扎（Andrea Meza）與英國的希爾（Stephanie Hill）獲得。三亞市第七次舉辦世界小姐選美比賽，上一次於2015年，當時代表加拿大參賽的林耶凡（Anastasia Lin）因批評中國人權問題，而遭中國拒發簽證無法前往三亞比賽。

本屆世界小姐選美比賽亞軍與季軍，分別由墨西哥的梅扎（Andrea Meza）與英國的希爾（Stephanie Hill）獲得。（圖擷取自Miss World臉書專頁）

年僅20歲的印度醫學科學生齊希拉（Manushi Chhillar）奪得后冠。（圖擷取自Miss World臉書專頁）