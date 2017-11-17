辛巴威副總統返國 親穆加比人士遭軍方逮捕

在微笑後的會談中，穆加比強硬拒絕了軍方促請總統「尊嚴下台」的建議。圖右二為穆加比。（法新社）

2017-11-17 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕非洲南部的國家辛巴威發生軍事政變，掌權長達37年的總統穆加比（Robert Mugabe）遭軍方軟禁，不過穆加比拒絕下台。外媒報導，日前因解職而流亡海外的前副總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）已返回辛巴威。

「是的，他回來了」一名不願透露姓名的消息人士告訴《法新社》，姆南加瓦返回辛巴威的消息，與此同時軍方在聲明中宣布，逮捕了幾名親穆加比人士，並表示雖然有部分人士在逃，但剷除行動已獲顯著進展。

辛巴威軍方發布最新聲明表示，目前正在和穆加比討論「國家未來的方向」，且會盡快宣布結論。辛巴威執政黨「非洲民族聯盟愛國陣線」人士表示，執政黨今天將開會討論解除穆加比職位一事，如果他繼續抗拒，執政黨不排除彈劾穆加比。

日前，在鄰國南非派遣特使團的調停下，這位領著辛巴威獨立的「革命國父」與軟禁他的軍隊司令齊溫家將軍（Constantino Chiwenga）拍下了笑容滿面的合照，不過在微笑後的會談中，穆加比仍強硬拒絕了軍方促請總統「尊嚴下台」的建議。

遭穆加比解職的辛巴威副總統姆南嘉瓦（Emmerson Mnangagwa）原先則被視為接班人，但穆加比後來轉而支持他的妻子接掌大權，引發軍方反彈，被視為此次政變的導火線。不過這一切似乎沒有影響到人民的日常，雖來裝甲車在首都中來往，但民眾的步調絲毫不受政變影響，仍然一如往常。