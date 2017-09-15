執法濫權頻傳 菲律賓逾千名警員遭解職

菲律賓馬尼拉大都會加洛坎市警方，因涉及多起執法濫權爭議，轄內逾千名警員全數遭解職。（歐新社）

2017-09-15 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓馬尼拉大都會（Metro Manila）加洛坎市（Caloocan City）警方（NCRPO），因涉及多起執法濫權爭議，轄內逾千名警員全數遭解除職務！

綜合媒體報導，該國首都區警長阿巴亞德（Oscar Albayalde），當地時間今宣布，為減少警方濫權行徑，加洛坎市警區所有警員解職後，將重新受訓、分發至其他單位；至於原有空缺，則由其他地方調派人手填補支援，「我們絕對不會容忍國家警察做出任一不法行徑；若有，決不寬貸」。

報導指出，這次的大變革，起於當地警方執法爭議頻傳，上月16日，該市展開掃毒行動時，1名17歲高中生桑多斯（Kian Loyd delos Santos）不幸喪命；幾天後，1名19歲輟學生阿內茲（Carl Angelo Arnaiz），被控搶劫與槍殺身亡，他的14歲同伴古茲曼（Reynaldo de Guzman），身中30多刀，陳屍100公里外的溪流。

此外，本月7日，14名警員未事先申請搜索令，就在線人指引下，荷槍實彈破門闖進某戶祖孫家、默許小朋友取走手錶、手機與現金，還誣陷老婦為毒販；13日有名16歲青少年瑞米西歐（Michael Angelo Remecio），手腳被綁裝進布袋棄屍數十公里外的樹林，且兇嫌疑為警員，激起民怨沸騰。