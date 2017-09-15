英國「香港半年報告」 一國兩制面臨越來越大壓力

2017-09-15 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府自1997年以來，外交部長每6個月會向國會提交報告，跟進《中英聯合聲明》在香港實施的情況。最新的香港半年報告週四（14日）出爐，內容提到，香港一國兩制框架正面臨越來愈大的壓力。

這份報告長達26頁，列出今年1月1日至6月30日的重要事件，也提到了7月1日香港回歸20周年。英國外交大臣強森（Boris Johnson）在報告中再次重申，《中英聯合聲明》至今仍和當初簽署時一樣有效，這是一項具法律約束力的條約，將繼續生效，英國政府也致力密切監測其實施狀況。

強森表示，一國兩制原則運作順利，但同時也不能忽視，一國兩制框架正面臨越來越大的壓力。他舉例，包括有報導指中國安全人員在香港境內執法，以及中國駐香港聯絡辦公室正加大對香港的影響力。

強森呼籲中國當局，繼續執行一國兩制的承諾，並堅信一國兩制可為香港帶來一個繁榮穩定的未來。他還指出，英國政府不認為獨立對香港來說，不是一個現實的選擇。

對於報告，香港政府發言人表示，外國政府不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務，並稱香港回歸後，一國兩制得到全面和成功落實。另外，中國外交部發言人陸慷今年6月曾表示，《中英聯合聲明》是歷史文件，已不再具任何現實意義。