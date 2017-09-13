新加坡首位女總統誕生 前國會議長「不戰而勝」

新加坡第8屆總統哈莉瑪（右）與她的丈夫阿都拉（Mohammed Abdullah Alhabshee，63歲）。（路透）

2017-09-13 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡今（13）日進行總統選舉提名，在本屆保留選舉機制中，僅供馬來族群參選，因只有前國會議長哈莉瑪（Halimah Yacob）獲得參選資格，今天不戰而勝，成為新加坡首位女總統，她也將在明晚宣誓就職。

根據《聯合早報》報導，在今天的總統選舉提名日，總統選官在提名程序中午結束不久後，走向麥克風宣布，哈莉瑪自動當選新加坡第8屆總統。哈莉瑪當選，代表新加坡時隔46年再次誕生第2位馬來族總統，也是新加坡第一位女總統。

今年63歲哈莉瑪表示，雖然這次民選總統選舉是保留選舉（僅限馬來族參選），但她不是有保留的總統，「我知道有些人對保留選舉持保留態度，但我答應毫不猶豫地努力為所有人服務，成為每個人的總統。」哈莉瑪將於明日傍晚6點在總統府宣誓就職。

新加坡總理李顯龍今天下午也在臉書上表示，哈莉瑪曾任工會代表、國會議員、政務部長、政務部長和國會議長，相信她將善用多年累積經驗，「總統是我們的政治體制的最高權力機構，也是我們多元種族和多元宗教國家的象徵。我有信心哈莉瑪女士將成為一名出色的總統。」

新加坡總統為新加坡名義上的國家元首，職責包括保管國家儲備金的第2把鑰匙；委任獲多數國會議員支持的議員為總理；拒絕解散國會；否決有關調整公積金投資等法案；否決法定機構和政府公司的預算；赦免死囚等罪犯，但必須聽取內閣建議。

新加坡國會去年11月修憲，新制規定若連續5屆或30年內未由某個民族代表當選總統，第6屆就會保留給該族群參選，所以，本屆總統只准許馬來族角逐。