男友性侵女友 校方罰他寫2000字論文

2017-09-12 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大安省理工大學（UOIT）一名女大生遭同校男友性侵，事後向校方提出申訴，校方調查後對男生祭出罰寫2000字論文等懲處，引發爭議。

外媒報導，遭性侵的是名叫Shan Qin的23歲華裔女大生，她去年8月14日陪男友到溫莎大學（University of Windsor）參加足球訓練，晚間在飯店喝酒後昏睡，隔日醒來發現下體疼痛、床單上都是血跡，事後檢查證實陰道撕裂。她質問男友，男友卻始終不承認有做錯事，一週後才透過簡訊坦言，自己未取得同意就碰女友的身體，他為此道歉。

Shan Qin第一時間並未報警，而是向UOIT提出投訴，校方對男方祭出調查，3個月後裁定男方做法違反學生行為守則，須停課並停止校隊活動至2017年年底，並且寫一篇關於「尊重他人」、「性行為須取得對方同意」主題的2000字論文。

Shan Qin表示，校方在調查期間不斷詢問她是否真的未同意與男友發生性行為，她原本期待校方能主持公道，沒想到會是這種結果。她說，自己的身心嚴重受創，目前只能靠安眠藥入睡。

針對遭性侵一事，Shan Qin在今年3月正式向警方報案，警方目前仍在調查當中。Shan Qin並於5月以校方的做法傷害的的自尊為由，將UOIT告上人權法院。