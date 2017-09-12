李明哲被認罪！ 日本網友：民主最大的敵人就是中共

李明哲現身在中國湖南省岳陽市中級人民法院剪輯直播中。（圖取自直播）

2017-09-12 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕非政府組織工作者李明哲遭中國政府以「顛覆國家政權罪」逮捕，歷經170多天後於昨（11）日開庭，李明哲當庭認罪，並面無表情表示自己確實「惡意顛覆國家政權」，過去所獲取的中國相關資訊包含許多偏見，執法單位「文明辦案」讓他對中國有「重新的認識」。而此新聞也登上日媒版面，日本網友對此痛批：「民主最大的敵人就是中共。」

中國岳陽法院指出，李明哲與彭宇華兩人於2012年起成立「梅花公司」，於網路上撰文抨擊中共政府，宣傳「多黨政治」來惡意顛覆國家。而李明哲在自白中表示，自己「惡意抹黑」中國共產黨、中國政府與中國現行制度，且「從不排斥暴力革命」，同時感謝執法單位「文明辦案」，讓他了解到中國的執法狀況與台灣的「偏見報導」有很大的不同，「這讓我對中國有重新的認識。」

而除了中央社日文版刊載李明哲當庭認罪的新聞外，日本各大媒體如《NHK》、《產經新聞》、《時事通信》也撰文報導，日本網友對於李明哲自白的口吻感到不自然：「應該是接受了嚴酷拷問」、「被逼的感覺很強烈，感覺受了什麼嚴重處罰」、「應該是被拷問、注射了藥物再讓他自白吧，然後被中共要脅如果改口的話家人跟夥伴就會被殺掉。」

而也有日本網友認為此案是中共「給蔡政府的訊息」，也有人欽佩李明哲是位「厲害的台灣人」，不少人更對中國政府戕害自由感到相當憤怒：「去中國這件事本身就很可怕，近年連要不要去香港都有點猶豫，因為搞不好會因為什麼原因被抓」、「改變心意崇拜共產主義就原諒你，不然就死刑」、「沒有法治，只有人治跟黨治」、「需要被經濟制裁的不是北韓是中國吧」、「民主主義最大的敵人就是中共」。