中國網路管控又一樁 微信正式被「立法」監控！

通訊軟體微信。（路透）

2017-09-12 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕中共第19次全國代表大會將在下月中召開，官方為了維穩，不停的針對網路、社群平台進行加強管控；有PTT網友發現，微信（WeChat）在中國將正式被「立法」規範，所有微信群組也都會有後台監控管理。

一名網友在PTT貼出一張微信群組管理員PO文截圖。從截圖中可見，微信群組管理員表示，「微信群已經立法，並將於10月8號規範管理。現在微信群都有後台監控管理，所以請群裡的夥伴們今後發微信一定要注意」，其中包含「政治敏感話題、內部資料、港澳台新聞、涉及中國國家機密文件」等都不能發表，「謝謝大家的合作！群主的安全，就看大家的了」。

而發文的原PO也酸溜溜的說，「歡迎回到台灣國民黨白色恐怖時代的網路版，9.2歡迎回祖國享受秩序和希望」。其他網友見狀也紛紛留言「原來是熱愛監管的民族啊」、「還好台灣有民主」、「哈哈哈，看到支那這樣我就放心裡」、「說個笑話，中國人有自由」、「要不要乾脆什麼都不能發，連話都不能講，十四億啞巴好不？」。

PTT網友發現，微信（WeChat）在中國將正式被「立法」規範。（圖擷自PTT）