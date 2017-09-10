日4歲男童擦撞行駛中電車 頭部重傷

日本車站防止乘客墜落的防護欄。示意圖與新聞無關。（取自wikiwand）

2017-09-10 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本當地時間9日下午約6點左右，橫濱市青葉區青葉台站的月台上，一位正要回家的4歲男童與行駛中的電車發生擦撞，頭部骨折重傷，但目前無生命危險。

據《朝日新聞》報導，神奈川縣警方表示有人目擊一位4歲男童疑似撞到月台上防止墜落軌道的柵欄後反彈，書包與行駛中的電車擦撞，造成男童跌倒、頭部骨折重傷，但目前沒有生命危險。

這起事故讓電車延遲了28分鐘。