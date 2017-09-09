直播農村生活賺大錢 青農家人不解還想把他送醫

2017-09-09 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川一名26歲年輕農民近期以直播方式呈現他平凡不已的農村生活，卻在直播市場上意外殺出一條血路。

《成都商報》以「一位鄉村直播紅人的孤獨與夢想」為題報導，四川瀘州農民劉金銀將他在農村一整天的生活透過實況直播方式分享，意外引起廣大迴響，令網友感動得表示「令人找到兒時的回憶」。

劉金銀自二月起就以「金牛」暱稱在網路上直播農村生活，在短短一天內就賺進超過人民幣1000元（約新台幣4600元），相當於他打工一週的收入；他更在短短半年內，累積近10萬名粉絲。自從開始直播以來，也已經累積賺進了人民幣8萬元之多，相當於新台幣37萬元。

劉金銀之前曾從事鋁合金製造業，平常喜歡看網路直播、短片，便在直播市場裡嗅出商機。他先後共投入了2萬多元人民幣（約新台幣9萬）購置漁網、釣竿、電瓶、行動電源、三角架、手機等設備；並且於每天6點起床，在簡單盥洗後，便開始他一天的直播。他的直播不會經刻意的篩選，呈現出他隨性自然的生活方式。

他也因此有了開創直播事業的想法，希望與志同道合的朋友一同組成影片製作與網路直播的團隊；但若失敗了，他也沒有打算要離開農村，更打起了其他主意，「可以承包點兒土地，搞個養殖場，養龍蝦、黃鱔，種點蔬菜，做農副產品深加工。」

但他這樣的生活方式讓鄰居感到不解，也讓家人覺得他不務正業。更揚言要把他的維生工具手機和三角架砸爛，並且要將他送去醫院治療。