「改變世界的女性」 希拉蕊等46人登上《時代》

2017-09-08 22:31

〔即時新聞/綜合報導〕《時代》雜誌(TIME)在最新一期的企劃,《Firsts: Women Who Are Changing the World》中,訪問46位不同年齡、種族、性取向等極具影響力的女性。這些女性各自活躍在不同領域,其成就足以撼動世界。

這46位女性包括:

美國前國務卿希拉蕊.柯林頓(Hillary Clinton)

美國知名脫口秀主持人歐普拉·溫芙蕾(Oprah Winfrey)

歌手席琳娜·戈梅茲(Selena Gomez)

網球名將塞雷娜·威廉絲(Serena Williams)

美國常駐聯合國大使妮基·哈利(Nikki Haley)

韓裔美國女導演詹妮弗·余·尼爾森(Jennifer Yuh Nelson)

美國首位女性國務卿馬德琳·歐布萊特(Madeleine Albright)演員伊莎·蕾(Issa Rae)

演員麗塔·莫瑞諾(Rita Moreno)

歌手艾瑞莎·弗蘭克林(Aretha Franklin)

企業家雪柔·桑德伯格(Sheryl Sandberg)

美國空軍上將洛里·羅賓遜(Lori Robinson)

編劇珊達·萊梅斯(Shonda Rhimes)

主廚愛麗絲·沃特斯(Alice Waters)

賽車手丹妮卡·派翠克(Danica Patrick)

議員伊爾罕奧馬爾(Ilhan Omar)

美國參議員廣野慶子(Mazie Hirono)

攝影師辛蒂·雪曼(Cindy Sherman)

棒球運動員莫恩·戴維斯(Mo'ne Davis)

美國通用汽車公司行政總裁瑪麗·芭拉(Mary Barra)

美國廣播記者芭芭拉·華特斯(Barbara Walters)

美國眾議員南希·裴洛西(Nancy Pelosi)

工程師梅·傑米森(Mae Jemison)

前任美國司法部長洛麗泰·林奇(Loretta Lynch)

編劇艾娃·杜韋奈(Ava DuVernay)

科學家席薇亞·厄爾(Sylvia Earle)

實業家爾舒拉·伯恩斯(Ursula Burns)



演員艾倫·狄珍妮(Ellen DeGeneres)

聖公宗歷史上首名女性主教凱薩琳·舒歌莉(Katharine Jefferts Schori)

前美國陸軍女性四星上將安·E·鄧伍迪(Ann Dunwoody)

分子生物學家伊莉莎白·布雷克本(Elizabeth Blackburn)

總統自由勳章得主梅琳達·蓋茲(Melinda Gates)

發明家帕特里夏·巴絲(Patricia Bath)

太空人艾琳·科林斯(Eileen Collins)

電視主持人瑞秋·梅道(Rachel Maddow)

詩人麗達·多維(Rita Dove)

美國總統顧問凱莉安·康威(Kellyanne Conway)

體操運動員加布·道格拉斯(Gabby Douglas)

經濟學家珍妮特·葉倫(Janet Yellen)

建築師林瓔(Maya Lin)

工程師藝夏·威廉絲(Geisha Williams)

彩妝師蜜雪兒・潘(Michelle Phan)

教練凱瑟琳·史密斯(Kathryn Smith)

第十四任美國國會圖書館館長卡拉·海登(Carla Hayden)

音樂藝術家坎蒂絲·凱恩(Candis Cayne)

太空人凱薩琳·蘇利文(Kathryn Sullivan)



其中,美國前國務卿希拉蕊在接受雜誌專訪時,指出性別歧視問題在她參選的過程中一直非常顯著,對女性的歧視並沒有從社會中消失,更別提政治。她表示,性別歧視仍然拖累了女性的生活和選擇,這是一個非常微妙但是明確的挑戰,女性必須盡全力拓展被理解和被認可的光環。「我的性別是我的性別 我的聲音是我的聲音。」