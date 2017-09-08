墨西哥8.1強震 引神秘「地震光」?

墨西哥南部今（8）日在發生芮氏規模8.1級強震後，天空突然出現神秘的藍綠色閃光，有民眾將此畫面拍攝下來，認為是地震所引發的奇景。（翻攝推特）

2017-09-08 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥南部今（8）日在發生芮氏規模8.1級強震後，天空突然出現神秘的藍綠色閃光，有民眾將此畫面拍攝下來，認為是地震所引發的奇景。

據英國《都會報》報導，有網友將發生閃光的景象錄製下來並上傳至推特，藍綠色閃光不斷從畫面中顯現，與閃電和極光相似。

報導指出，很少人知道為何會發生藍綠色閃光，有些人認為可能是因為電力供應受到地震波及導致。地質學家希克斯（Stephen Hicks）表示，「『地震光』從未獲得科學證實。比較簡單的解釋是發電廠或供電系統發生的小爆炸所導致。」

報導引述「維基百科」表示，可能是由兩層相同的材料彼此磨擦所產生的電壓所導致。美國羅格斯大學教授辛伯特（Troy Shinbrot）曾用各種材質的岩石模擬組成地球的外殼。當地質破裂時，電壓就會被排放到空氣中產生藍色光，正如民眾在夜空所看見的光線一樣。

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Así el cielo durante el #Sismo pic.twitter.com/zlcPA7YSDM — L4L0 （@lalocedeno） 2017年9月8日