日本民進黨幹事長人選 美女議員爆婚外情自提退黨

根據日媒最新消息，山尾志櫻里在7日晚間提出退黨申請。（取自山尾志櫻里臉書）

2017-09-07 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本當前最大的在野黨「民進黨」1日選出新任黨魁前原誠司，3日傳出他有意起用現任眾議員、外型亮麗的前政務調查會長山尾志櫻里擔任幹事長，沒想到山尾被爆出婚外情，劇情急轉直下。最新消息指出，山尾已在7日晚間提出退黨申請。

綜合外電報導，山尾志櫻里過去曾是檢察官、能力備受矚目，且黨內對於啟用年輕女性新血也有所期待，原本前原有意請山尾志櫻里擔任幹事長，雖黨內也傳出反對聲音，對於山尾的能力是否能勝任如此要職提出質疑，並有人更推崇另一位人望更好的大島敦來接任，但結果幾乎確定山尾將上任了。

沒想到情況急轉直下，前幾天就傳出日本八卦雜誌《週刊文春》掌握山尾外遇消息，已婚又有2個孩子的山尾，5日頂不住壓力，在兩院議員全體會議前謝絕了出任幹事長的邀請。今天發售的《週刊文春》則詳細爆料出山尾與電視名嘴、34歲的律師倉持麟太郎在飯店幽會。

民進黨內也鬧得沸沸揚揚，怕新黨魁上任後的首次國政選舉─10月的3場眾院補選，會受到影響，黨內多數人希望山尾不僅是拒絕要職、辭去議員，更應該要退黨。根據日媒最新消息，山尾在7日晚間提出退黨申請。

前原誠司上午接受記者訪問時表示，「想聽聽山尾本人怎麼說，再來考慮接下來的對應方式」。內閣官房長官菅義偉則說，「這起事件為議員個人的狀況，政府並不想為此多做評論。但不論為執政黨與否，政治人物都要為自己的發言與行為負責。」