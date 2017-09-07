人類惹禍！海豹集體跳崖 180度翻轉折腰

英國一個海豹觀察組織「聖瑪麗海豹觀察」（St. Mary's Seal Watch），在英格蘭惠特利灣北部的聖瑪麗島（St.Mary’s Island），發現一群海豹從16英尺（約4.87公尺）「跳樓」，狀況驚險萬分。（圖擷自鏡報）

2017-09-07 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕英國一個名為「聖瑪麗海豹觀察」（St. Mary's Seal Watch）的組織，在英格蘭惠特利灣北部的聖瑪麗島（St.Mary’s Island），發現一群海豹從16英尺（約4.87公尺）高的地方「跳樓」，狀況驚險萬分。

綜合外媒報導，一群海豹因遊客走近拍照而受驚，竟嚇得集體跳崖，短腿的牠們努力的想要往下回到水裡，但是根本無法安全的跳下石階，有些就活生生的摔在石階上，甚至一百八十度翻轉，折到歪腰，場面令人痛心。「聖瑪麗海豹觀察」指出，海豹受到騷擾，警覺性會提高，這群海豹在近距離的「人類活動」下被打擾，人類「未經海豹們同意」就亂拍照，因此海豹們在情急之下，跳崖躲避人潮。

專家表示，海豹墮下時有可能會弄傷鰭足甚至折斷，導致牠們失去游泳或狩獵的能力。組織發言人致力於保護野生動植物，其發出警告，說明人類對海洋哺乳動物的干擾可能造成極大的損害，他呼籲眾人尊重動物，觀看時請保持輕聲細語。