3歲小哥哥天生沒手腳 努力餵弟弟吃奶嘴暖哭網友

一名僅3歲的小哥哥卡姆登雖然4肢發育不全，但仍很努力的照顧自己的弟弟，努力將奶嘴推送進哭鬧的弟弟口中。（圖擷自YouTube）

2017-09-04 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕最近網路上流傳一則動人的影片，美國德州一名出生就沒有四肢小哥哥卡姆登（Camden），聽到躺在身邊的弟弟不安的哭鬧聲，便快速的爬到弟弟身邊用右臂及嘴巴將奶嘴送進還是嬰兒的弟弟口中，成功讓弟弟吃到奶嘴後，卡姆登的表情像是放下了心中的大石頭，溫柔凝視弟弟的模樣賺人熱淚。

綜合外媒報導，現年22歲的凱蒂（Katie Whiddon）在懷胎18周時，被醫生告知腹中胎兒四肢發育不完全，凱蒂表示聽到消息的當下如晴天霹靂，但最後仍決定生下卡姆登。

現年3歲的卡姆登日前因為還在強褓中的弟弟躺在床上哭鬧，便爬到弟弟身旁將奶嘴用右臂及嘴巴一推一送進到弟弟嘴裡，成功安撫了弟弟，最後仍不放心的緊盯弟弟一再確認他有將奶嘴吸妥，溫馨到爆表的畫面，融化不少網友的心。

凱蒂驕傲的說：「我知道大多數人看見卡姆登，會認為他很可憐，但是他無庸置疑是一個很棒的孩子，他可以做到的事情非常多，你永遠不會相信，除非你親眼見到！」

目前卡姆登的父母正在努力計畫在不久的將來，替兒子裝上人工義肢。

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卡姆登的媽媽常常曬出孩子們可愛的照片，卡姆登與一般孩子無異，甚至多出了一分同齡孩子沒有的堅韌。（圖擷自Instagram）