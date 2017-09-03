大馬外交官遭暗殺 死前準備將馬航MH370殘骸運回

一名正在調查馬航MH370的馬來西亞外交官，在馬達加斯加首都遭暗殺，當時他正準備將新發現的疑似客機殘骸交給馬方調查人員。（路透）

2017-09-03 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞航空MH370客機2014年在印度洋上空失聯，失蹤原因及失事地點至今仍未查明，一名正在調查馬航MH370的馬來西亞外交官，在馬達加斯加首都遭人暗殺，當時他正準備將新發現的疑似客機殘骸交給馬方調查人員。

綜合外媒報導，馬來西亞駐馬達加斯加的榮譽領事拉扎（Zahid Raza），上個月24日，在馬達加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo）遭人槍殺身亡，一名聲稱與拉札搜集疑似MH370碎片殘骸的美國律師吉普森（Blaine Gibson）表示，他與拉扎正準備將在馬達加斯加及莫三比克所收集到的飛機殘骸，運送回國交予吉隆坡調查人員。

吉普森說，根據馬達加斯加與馬來西亞的協議，拉扎負責在馬達加斯加收集客機殘骸，之後將殘骸運回馬來西亞，8月16日，馬達加斯加尋獲了2件疑似MH370的殘骸，但在8月24日，拉扎就被槍殺，殘骸目前仍在馬達加斯加當局的手中，他認為拉札遭槍殺的時間敏感，並聲稱自己時常收到死亡威脅，質疑拉扎之死與MH370殘骸有關。

馬來西亞交通部長，證實拉扎的死訊，否認與拉扎的死亡MH370客機有關，他說：「吉普森應該等待調查結果，而不是無端揣測，基於對死者家屬的尊重，盼所有人不要做無謂的陰謀論，一切都交由警方調查。」

據了解，MH370失蹤3年以來，先後有多塊飛機殘骸被沖至非洲東部海岸，目前僅有3塊殘骸被確認屬於MH370客機，有7塊殘骸「幾乎肯定」（almost certainly）來自於MH370。