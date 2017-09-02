在地球生存2億7千萬年卻快滅絕 「斑鱉」全球只剩3隻

2017-09-02 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕世界上最大的淡水鱉「斑鱉」，目前世界上只剩3隻，中國的研究人員呼籲應盡快在雲南境內，為斑鱉棲息地的紅河流域進行調查，尋找出可能還存活的斑鱉並提供保護，以防物種滅絕。

綜合外媒報導，斑鱉又被稱為「水中大熊貓」，已在地球上生存了2億7千萬多年，是世界上最大的淡水鱉，背甲可長1.5公尺，體重可達115公斤，壽命可達400歲；但是因為棲地被破壞與人類濫捕的原因，在世界上可確認的數量僅剩3隻，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為「極危物種」。

自從2012年的平塔島象龜（Pinta Island Giant Tortoise）「孤獨喬治」（Lonesome George）過世後，斑鱉便成為了世界最瀕臨滅絕的動物；中國專家認為雲南境內的紅河流域出沒的「黿」其實多為斑鱉，但是在上個世紀50年代至70年代被大規模濫捕，導致數量迅速減少。

中國科學院昆明動物研究所研究員饒定齊表示，自2006年以來，斑鱉的幼體或亞種不曾出現，推測可能已無法正常繁殖；不過紅河流域直到2015年仍有大型鱉類的活動跡象。

但是過去有消息指出，曾有人在此地非法電魚，斑鱉很有可能已經遭到電死。

2006年9月中國蘇州召開第1次斑鱉保護會議時，確定世界上已知的活斑鱉僅5隻，決定透過人工繁殖進行保護；但是同年就死了1隻，不過在長沙的動物園也發現1隻長年被誤認為是「黿」的雌斑鱉。

而越南原本有2隻斑鱉，但其中1隻已於2016年離世，所以目前世界上已知存活的斑鱉只剩3隻。