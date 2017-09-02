北韓挫咧等！ 川普欲售南韓數十億美元軍備

白宮發表聲明指出，美國總統川普有意批准售南韓數十億美元軍備。（資料兆，路透）

2017-09-02 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於上月29日再度發射飛彈，造成朝鮮半島局勢再度緊張，美日韓一致認同要再升高對北韓制裁。而美國總統川普與南韓總統文在寅，今（2）日（美國時間1日）針對北韓問題通電話，除了一致認同要藉由外交與政治施壓北韓，川普也告訴文在寅，他打算同意批准南韓數十億美元的軍購案。

據《中央社》報導，白宮發布書面聲明指出，川普對文在寅表示，為了因應北韓不斷破壞穩定且升高緊張情勢的挑釁，兩國要強化國防合作與同盟關係，包含提升南韓的防衛能力，因此川普有意批准南韓計畫向美國購買數十億美元軍備的想法。而兩人在電話中也有共識，美日韓3國必須持續密切合作，要以外交與經濟手段對北韓強烈施壓。

然而南韓媒體引述南韓官員談話指出，雙方只是提到相關議題，未討論具體細節，而另外川普與內閣在對北韓施壓手段上，也常傳出意見不同，因此或許仍有變數。但另一件值得注意的是，南韓國防部長宋永武30日曾訪美，並與美國國防部長馬提斯會面，兩人談到朝鮮半島部署核武及核潛艦的可能性，此事曾引起各界高度關注。因此川普對文在寅的這一席話，讓外界有了更多想像。