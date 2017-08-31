10秒鐘檢測水質及滅菌 台灣女孩新發明獲國際大獎

台灣女孩張惟美（中）與她的搭檔Ryan Thorpe（左）研發新的10秒水質檢測及滅菌法，獲瑞典大獎。（圖擷取自斯德哥爾摩國際水研究所官網）

2017-08-31 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕台灣女孩張惟美（Rachel Chang）與搭檔瑞安索普（Ryan Thorpe）研發一套新的檢測方法，10秒鐘之內就消滅水中細菌，淨化水質，這套系統獲得2017年斯德哥爾摩青少年水獎 （ Stockholm Junior WaterPrize）殊榮。

《聯合報》報導，張惟美目前在美國求學，跟Ryan合作研發的滅菌檢測新法，可以檢測出水中的志賀氏桿菌、大腸桿菌、沙門氏菌和霍亂病菌，並予以淨化。這比一般方法需要長達1~2天才能檢測出檢測到一千個菌落的速度，快了很多，能夠幫助預防水源性疾病的傳染和爆發，提高全球的用水安全。

斯德哥爾摩青少年水獎是由斯德哥爾摩國際水研究所主辦評選，今年有來自全球33個國家團隊參加決賽，在頒獎典禮上，瑞典女王儲維多利亞（H.R.H. Crown Princess Victoria of Sweden）為張惟美和Ryan Thorpe頒獎。

張惟美是聯合報前社長張作錦的孫女，父親張南寧是在紐約執業的心臟科醫師。