蘋果9/12新品發表！傳i8等3款新機將亮相

傳蘋果將在9月12日舉辦新品發表會。（美聯社）

2017-08-29 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕就是9月12日！多家外媒報導指出，蘋果將在美國西岸時間9月12日舉辦秋季新品發表，據傳當天將發表萬眾期待的iPhone 8、硬體升級款iPhone 7s與iPhone 7s Plus，另外新款Apple Watch、Apple TV也都可能亮相。

《華爾街日報》透露，過去發表會都借用舊金山比爾格雷厄姆市政禮堂（Bill Graham Civic Auditorium），不過今年可能在新總部Apple Park內的演講廳「賈伯斯館（Steve Jobs Theater）」舉行，且據稱發表的新手機可能不只有iPhone 8。

由於最近頻傳iPhone 8可能會遲到，因此《CNBC》認為除了iPhone 8，還會推出硬體升級後的iPhone 7s與iPhone 7s Plus，另外還包括新款Apple Watch，未來Apple Watch可望增加多款功能，例如在慢跑過程中接電話等。

其他還可能發表第5代Apple TV，當天包含macOS High Sierra、iOS 11、watchOS 4、新版tvOS也可能將開放正式版本更新，同時也可能在發表會中宣布加入多項新功能，不過目前不確定是否同步推出新服務項目。

據稱新款iPhone可能選在9月15日開放預購，實際上市時間則是選在9月22日。