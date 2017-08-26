她吃一口變半癱 英18萬人連署飛機禁發堅果零食

英國前電視節目製作人雪德，3年前因誤食含有堅果的餐點，導致無法言語、看東西與走路。（圖翻攝自YouTube影片）

2017-08-26 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕英國前獨立電視台《ITV》製作人29歲雪德（Amy May Shead），3年前某次度假，因誤食摻有堅果的餐點，產生過敏性休克，腦部一度缺氧，影響日後生活自理能力。日前雪德現身節目「今晨」（This Morning），由母親蘇（Sue）代為憶述自身經驗，期盼喚起眾人對堅果過敏的重視。

綜合媒體報導，2014年出事當天，雪德在匈牙利度假，她走進一家餐廳，並告知服務人員自己有過敏前例，對方也保證餐點絕對不含堅果，以及摻有堅果的食用油，然而，佳餚上桌後，雪德僅吃了一口，隨即嚴重過敏，導致她無法言語、看東西與走路，至今仍在復健。

報導指出，部分癱瘓、坐在輪椅上的雪德，在節目中奮力透過肢體語言表示，所有事情她都記得，也了解母親與主持人的對話，但她就是說不出口，現場觀眾見狀十分不忍心。據悉，事發後，雪德家屬替她設立醫療基金，並發起請願連署，要求航空公司別在飛機上發放堅果零食包，目前已獲近18萬人支持。

至於為何特別指定機艙內，雪德家屬於請願書中解釋，飛機不像其他大眾運輸工具，可以隨時停靠站，而是密閉空間，且其通風系統，可能會影響易於出現過敏反應者，後果不堪設想。若不幸真的發生，幾萬呎的高空，根本無法即時赴醫求診。文中沉痛地提到，「機上零食選擇多樣，但堅果過敏者命只有一條」。