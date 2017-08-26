北韓清晨發射數枚飛行物 南韓推測是飛彈

北韓今天清晨又朝東海海域發射不明物體，南韓政府推測應為飛彈。（美聯社）

2017-08-26 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今天清晨6點20分（台灣時間）左右傳出從江原道旗對嶺一帶，朝東海海域發射數枚短程飛行物體，目前南韓政府推測飛行物體應為飛彈，飛行約250公里，南韓及日本正在密切監測分析中。

根據《韓聯社》報導，北韓今天射彈可能是在抗議美國與南韓的聯合軍演，若此次發射物體為飛彈，將是北韓近1個月後再度飛彈試射，上一次試射飛彈為7月28日的「火星12型」第2次試射。