故意訂房不去住 日本民宿老奶奶哭了：不信任台灣人

2017-08-24 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕日前有台灣民眾指控，他被日本石川縣一間民宿取消訂房，導致這名台灣民眾怒不可遏，批業者「惡劣」，結果後來發現根本是台灣人沒遵守民宿規定，在經過許多人的溝通、協助下，雙方釋出善意，原本事件將畫下句點，豈料又有另一名台灣人以「測試」為由，訂房後刻意不入住，讓民宿老奶奶空等至晚上11點，最後哭著說「不信任台灣人」。

日前有一名台灣林姓男子在臉書發文，指控民宿取消他們的預定，讓他開了7、8小時的車去到能登島，結果民宿老闆說他們的預訂已被取消，且目前沒有空房，這讓他相當不滿，林男於是號召台灣人到民宿的粉專、Google評論給「一星負評」，日本民宿業者因林男的事件，一度表示「不接台灣顧客」。

此事在網路上引起議論後，並登上媒體版面，有人發現，根本是林男沒有遵守民宿規定才被取消，因為民宿有規定，預約成立後，民宿會打電話給客人確認，如果3天內不能聯絡的人就會被自動取消，疑似是林男不懂日文所產生的誤會。

事後經過在日台灣人和在台日本人「色色的日本人的歐吉桑」出面協調，雙方了解到是誤會，林男刪除批評留言，日本民宿業者也繼續接洽台灣顧客，也收到了2組台灣旅客的預訂，原本以為事件已告一段落，豈料又發生事端。

臉書粉絲專頁「Marguerite浪北陸」指出，民宿老奶奶等到晚上11點，都沒等到這2組台灣顧客，哭著說「不信任台灣人」，經過在日台灣人的了解，才知道這2組預訂都是一名台灣李姓男子所為，而他的目的只是想要「玩玩測試」。

李男之後也到「Marguerite浪北陸」臉書留言，大方承認就是他幹的，他說，他和一開始的林男沒有交集，但他不是抱著玩玩的心態來測試，是為了確認自己是否需要為了誤以為林先生只用mail訂房沒有用電話而批評他，必須向他道歉。

李男的說法讓許多台灣網友無法接受，紛紛留言譴責，李男的臉書也因此被灌爆。