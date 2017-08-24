罕見！ 中國重罰山寨商 美運動品牌獲賠4500萬

2017-08-24 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕國際知名品牌在中國的侵權官司經常碰壁，但最近一項判決，罕見認定中國山寨商侵權，須向運動品牌New Balance賠償150萬美元（約4500萬新台幣）。律師表示，這是中國商標侵權案中，外國企業獲賠最高的案例之一。

綜合外媒報導，New Balance在週二侵權官司上取得重大進展，蘇州中級人民法院在裁決書上指出，3名被告鄭朝忠、新平衡運動體育用品有限公司和博斯達克貿易有限公司，以New Boom品牌製鞋販售，侵犯知名的傾斜「N」標誌，需支付150萬美元的侵權賠償和法律費用。

法庭指出，這3名被告「搶佔New Balance運動鞋的市場份額」、「對新百倫公司商譽的損害極大」、「在主觀上具有搭便車的惡意」、「迷惑了很多消費者」。這項裁決仍可以上訴。

律師表示，雖然相對於國際標凖，這個賠償金額微不足道，卻是中國商標侵權案中，外國品牌獲賠最高的案例之一。New Balance的代理律師Carol Wang表示，這類判決仍然少見，但它傳遞了一個明確信號，外國品牌能更容易地在中國做生意。

New Balance的高級法律顧問丹尼爾·麥金農（Daniel McKinnon）說，這裁決讓公司對中國正在境內積極實施知識產權保護戰略有了新的信心，「如果把中國市場當作一個校園，新百倫想要非常清楚地表明，我們可不是那麼好欺負的孩子」。

在這起案件宣判前，美國總統川普（Donald Trump）授權美國貿易辦公室對中國啟動知識財產權侵權行為調查。川普指出，中國的侵權行為讓美國每年損失高達6000億美元（約18兆新台幣）。