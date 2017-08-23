天鴿狂襲澳門！大街游蝶式、行人被吹飛撞牆亡

天鴿颱風使澳門成為水鄉澤國。（圖取自香港01）

2017-08-23 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕天鴿颱風狂襲中國，造成澳門今（23）日全區停電，更讓澳門大街成為河流，還有民眾苦中作樂在水中游蝶式。甚至還有民眾被強風吹倒撞牆，傷重送醫不治。目前強風造成3死2傷，詳細損害還有待進一步釐清，電力公司正緊急搶救電力設備，目前以有一部份區域恢復供電。

綜合港媒報導，由於澳門電力有8成仰賴中國內地直送，而天鴿帶來充沛雨量，使得電力設備泡水才造成全區大斷電，目前電力公司正緊急搶修，已有部分區域恢復供電。而澳門電台的發射塔也慘遭天鴿吹斷，造成FM廣播無法使用，只有網路廣播可正常使用。

不僅如此，驚人豪雨讓市區大淹水，水深已達腰部，有民眾苦中作樂，在水中游著蝶式自娛娛人。強風讓民眾寸步難行，有女行人被吹飛後趴在地上，裙擺不斷飛舞，模樣相當狼狽，更有卡車被吹倒甚至被強風拖行。天鴿目前為止造成3死2傷，其中一名30歲男子是遭強風吹飛後撞牆，送醫後傷重不治。

澳門民防行動中心發表聲明呼籲大眾，希望所有市民於颱風期間盡可能留在家中，如非必要切勿外出，以免發生意外。

有民眾游蝶式苦中作樂。（圖取自香港01）

民眾被強風吹倒在地上。（圖取自香港01）