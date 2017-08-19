作家想寫「殺人沒被抓」的故事 原來曾殺人沒被抓

劉永彪對犯案事實坦承不諱。（擷取自《澎湃新聞網》）

2017-08-19 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕現年53歲的中國知名作家劉永彪上週5在家中被警方逮捕，遭控涉及22年前一起嚴重殺人搶劫案，共有4名被害者在該次事件中遭殺害。據悉，劉永彪曾於2010發表的小說《難言之隱》的前言寫道「我想寫一個懸疑故事，敘述一位美女作家殺了很多人，卻沒被警方抓獲」，現在被認為是在自述親身經歷。由於劉對殺人的犯罪事實供認不諱，現已遭警方關押候審中。

根據中媒《澎湃新聞網》報導，本起案件發生在1995年11月29日晚上，浙江省一間旅館內共有4人受襲身亡，其中包括旅館老闆、老闆的妻子、孫子及一名旅客，根據當時的警方紀錄顯示，4名死者均被兇手持鈍器擊打頭部致死，犯案手段十分兇殘。由於嫌疑人與受害人之間並無任何關係，導致案情一度陷入膠著，沒想到在22年後，警方透過基因技術鑑定加上物證比對，終於鎖定劉永彪涉有重嫌。

經過一段時間的跟監後，專案員警在11日凌晨前往劉永彪家中將其逮捕。警方表示，劉永彪被捕時並未抵抗，只對前來的員警淡淡地說了一句「我在這裡等你們等到現在」。另外，劉永彪當場拿出一封事先寫好要給妻子的信，請警方待為轉交，閱讀過該信的警官表示，劉似乎預料自己即將被抓，坦白地寫道「我終於可以擺脫一直以來的精神折磨」。

曾獲「安徽文學獎」，現為中國作家協會成員的劉永彪知名度不低，從事文字工作者以來，劉發表的作品已超過200萬字，當地文壇對他的評價亦不低，頗具才氣的他在更許多文學愛好者眼中是一位創作名家。