日本對釣魚台行政管轄權 美堅定捍衛

2017-08-18 05:12

〔中央社〕美國國務卿提勒森今天不但重申釣魚台適用於美日安保條約，還強調「反對任何企圖破壞日本對釣魚台行政管轄的片面舉動」；提勒森還說，美、日都反對南海上的軍事化行動。

美國與日本今天上午於華府舉行兩國外長及防長的2+2「安全磋商委員會」會議，提勒森（Rex Tillerson ）與國防部長馬提斯（Jim Mattis）在與日本外務大臣河野太郎及防衛大臣小野寺五典會談後、召開聯合記者會，他除重申美國對北韓問題的立場，南海與東海問題也成為這場美日2+2會談時的焦點。

提勒森明白指出，釣魚台適用於美日安保條約，他還說：「美國與日本反對任何企圖破壞日本對釣魚台行政管轄的片面舉動。」

關於南海，提勒森在未點名中國的情況下說，美、日兩國反對南海上的軍事化行動，海事爭議應和平解決，並依照聯合國海洋法公約、維持航行自由。

關於北韓問題，美國總統川普從放狠話、與北韓領導人金正恩互嗆，到金正恩揚言對美國領地關島外海試射飛彈，美國的東北亞盟國日本與南韓看在眼裡，對美國與北韓看似一觸即發的可能軍事衝突，更是點滴在心頭。

對此，馬提斯致詞時一開始就指出，美國從不把盟國視為理所當然，北韓是亞洲及全世界的威脅，而日本及南韓又是面對北韓威脅的最前線，美國意識到，任何與北韓的衝突，都會讓美國的前線盟邦立刻面臨危險。

美國左派網站「美國展望雜誌」（American Prospect）近來公布白宮策士巴農（Steve Bannon）接受專訪時的內容，他說，與北韓的衝突只是「過場戲」，他對川普揚言攻擊北韓也嗤之以鼻，更坦言無法透過軍事解決北韓威脅。

對此，提勒森今天不願針對巴農的說法多加評論，但他呼應馬提斯的看法指出，美國在應對北韓問題上，不但要讓美國人民知情，也要盡可能地告知盟邦美國的做法，而美國施壓北韓，持續透過外交手段，聯合國際社會、孤立與制裁平壤仍是優先要務，但也必須讓平壤完全了解若做出壞的選擇、得面臨的後果。

他說，如有必要，美國在軍事上和盟邦做好準備回應，但這不是美國的首選途徑，這一點，美國已向盟邦清楚表明。