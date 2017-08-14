川普默認白人至上主義？ 副總統彭斯：不要模糊焦點！

2017-08-14 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕日前在美國維吉尼亞州沙洛茲維爾市（Charlottesville）發生一起由白人至上主義者挑起的暴力抗議事件，美國總統川普在12日當天表示譴責「所有各方」，而未針對白人至上主義者，引發各界撻伐。川普幕僚為防止風波擴大，隔天13日跳出來發聲明滅火，副總統彭斯（Mike Pence）13日也為川普說話，批評媒體不要模糊焦點。

綜合外媒報導，就像美國其他歷史城那樣，沙洛茲維爾市被定位為代表南北內戰的象徵，是北軍最後戰勝南軍的戰場，也代表仇恨對方的地點。而在今年4月，以沙洛茲維爾市議會決定移走李將軍的銅像為導火線，引發白人種族主義者不滿而集會抗議。對於維州這起事件，川普12日僅表示譴責各種形式暴力，面對記者提問一概沉默以對，遭各方痛批川普的譴責缺乏力度，懷疑川普是不是默認這些極端份子的行為。

為防止不滿聲浪持續擴大，川普幕僚表示，川普言下之意即是強烈反對所有暴力行為，不管是白人至上主義者、新納粹、3K黨等等極端主義團體。彭斯13日也跳出來幫川普講話且指責媒體只顧著批評川普的回應，卻忘了維州暴力事件才是最重要的焦點。

沙洛茲維爾市這座城市向來以進步的大學城著稱，如今發生這樣的暴力事件後，恐怕將來要背負著「白人種族主義」的惡劣名聲了。