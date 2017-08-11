女孩用App叫車 司機是她失聯10年的老爸！

印尼17歲少女祖拉（Salma Zuhara）用App叫車，結果司機竟然是她失聯10年的老爸。（圖擷自Instagram）

2017-08-11 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕緣分如此奇妙！印尼17歲少女祖拉（Salma Zuhara）在本週三（9日）放學時，用App叫車回家，結果她上車後驚見司機竟然是失聯10年的老爸！原來祖拉父母10年前離婚，從此她就跟著母親與3位兄弟姊妹一起生活，因為不知道父親的住處，始終沒和爸爸見過面。

據《雅加達郵報》報導，祖拉當時真的沒有注意到什麼，只是看到車來了就上車入座，緊接著她意識到司機就是老爸，如此驚喜的重逢讓她情緒無比複雜。祖拉表示，她當下感到悲傷、快樂、尷尬交融在一起，無法真正解釋這種情緒。

祖拉透露，她在車上和爸爸談了很多事情，例如她的學校生活，但很多事都沒有談得太深，因為父女間還是有點尷尬。不過她有留下老爸的電話號碼，以便日後繼續聯絡。

祖拉故事在Instagram上被熱烈討論，許多網友都認為祖拉的臉龐有著父親的輪廓，還有人笑稱這對父女根本不需要DNA檢驗。

祖拉透露，她在車上和爸爸談了很多事情，但父女間還是有點尷尬。（圖擷自Instagram）