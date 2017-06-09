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畢業我最大！美畢業生瘋狂改造學士帽

美國紐約市布魯克林區的麥德格・艾佛斯學院8日舉行畢業典禮，不少畢業生花巧思裝飾或改造頭上的學士帽。（路透）

2017-06-09  18:45

〔編譯張沛元／綜合報導〕又到了畢業季，嫌棄從頭黑到腳的學士帽與學士服太死板嗎？不妨參考一下美國紐約市麥德格・艾佛斯學院（Medgar Evers College）畢業生的創意，不少人在硬梆梆的學士帽上大作文章，加上各種裝飾品或寫上文字，將之改造為小型的個人發聲平台。

創設於1970年的麥德格・艾佛斯學院隸屬全美最大市立大學系統紐約市立大學系統（CUNY），位於紐約市布魯克林區，以遭暗殺身亡的黑人民權領袖麥德格・艾佛斯命名。

美國2016年總統大選民主黨候選人希拉蕊˙柯林頓8日出席該校畢業典禮並發表演說，鼓勵畢業生效法麥德格・艾佛斯及其遺孀梅麗的「勿讓任何人讓你噤口」的精神。

麥德格・艾佛斯學院1名畢業生在學士帽上寫著，他之所以把帽頂弄成粉紅色，只是為了等下往空中丟帽後還能把帽子找回來。（路透）

麥德格・艾佛斯學院畢業生的珠珠風學士帽。（路透）

這名麥德格・艾佛斯學院畢業生在學士帽上宣告他是美國職籃NBA紐約尼克隊球迷以及主修生物。（路透）

這頂麥德格・艾佛斯學院畢業生的學士帽走bling bling風。（路透）

這名麥德格・艾佛斯學院畢業生在學士帽上寫著要人請他喝一杯。（路透）

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