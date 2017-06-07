| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
緬甸軍機失蹤 機上116人生死未明 宜縣冬山鄉發現女浮屍 消防局派員打撈中
 首頁 > 國際

少林寺廣發英雄帖 下月辦「七十二藝選拔賽」

2017-06-07  18:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南嵩山少林寺將在下月底舉辦首屆「無遮大會」，將會有「少林七十二藝選拔賽」，邀請全世界少林文化愛好者前來比武，根據活動報名連絡人鄭書民透露，少林寺方丈想把此活動辦成「東方奧運會」。

根據《澎湃新聞》報導，根據少林寺官網發出的公告，「少林七十二藝選拔賽」將在7月30日到8月2日舉辦，設有鐵沙掌、二指禪、掌上飛刀和石鎖競技等4個項目，其中石鎖競技以參賽者的體重分級，優勝者可獲得獎盃、獎狀和獎金。

鄭書民透露，目前已有100多人報名，有來自美國、義大利、英國的參賽者，他表示，舉辦這次選拔賽是方丈多年來的心願，「方丈的原意，是完全可以搞成一個東方奧運會」。

鄭書民說，因為是第一次舉辦，還在摸索階段，所以只準備了4個項目，其他還有彈弓、流星錘、跳繩和毽子等表演項目，為下一次選拔賽做準備。

報導稱，「少林七十二藝選拔賽」是「2017‧少林首屆無遮大會」的項目之一，「無遮大會」為期7天，有包括開幕式、攝影展、學術研討會、圍棋賽、祈福法會；彈弓邀請賽等活動。

少林寺官網指出，「無遮大會」旨在賢聖道俗上下貴賤無遮，平等行財施和法施，是佛教舉行的一種廣結善緣，不分貴賤、僧俗、智愚、善惡一律平等對待，布施僧俗的大齋會。

廣告
  • 中國河南嵩山少林寺將在下月底舉辦首屆「無遮大會」，將會有「少林七十二藝選拔賽」。（圖擷取自澎湃新聞）

    中國河南嵩山少林寺將在下月底舉辦首屆「無遮大會」，將會有「少林七十二藝選拔賽」。（圖擷取自澎湃新聞）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 中國河南嵩山少林寺 少林寺 嵩山少林寺
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧滑溜牛肉片
好清爽✧花椒高麗菜
超簡單！法式烤布蕾
如何挑選新鮮茄子？
轉寄

標題：少林寺廣發英雄帖 下月辦「七十二藝選拔賽」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月7日‧星期三‧丁酉年五月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.