少林寺廣發英雄帖 下月辦「七十二藝選拔賽」

2017-06-07 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南嵩山少林寺將在下月底舉辦首屆「無遮大會」，將會有「少林七十二藝選拔賽」，邀請全世界少林文化愛好者前來比武，根據活動報名連絡人鄭書民透露，少林寺方丈想把此活動辦成「東方奧運會」。

根據《澎湃新聞》報導，根據少林寺官網發出的公告，「少林七十二藝選拔賽」將在7月30日到8月2日舉辦，設有鐵沙掌、二指禪、掌上飛刀和石鎖競技等4個項目，其中石鎖競技以參賽者的體重分級，優勝者可獲得獎盃、獎狀和獎金。

鄭書民透露，目前已有100多人報名，有來自美國、義大利、英國的參賽者，他表示，舉辦這次選拔賽是方丈多年來的心願，「方丈的原意，是完全可以搞成一個東方奧運會」。

鄭書民說，因為是第一次舉辦，還在摸索階段，所以只準備了4個項目，其他還有彈弓、流星錘、跳繩和毽子等表演項目，為下一次選拔賽做準備。

報導稱，「少林七十二藝選拔賽」是「2017‧少林首屆無遮大會」的項目之一，「無遮大會」為期7天，有包括開幕式、攝影展、學術研討會、圍棋賽、祈福法會；彈弓邀請賽等活動。

少林寺官網指出，「無遮大會」旨在賢聖道俗上下貴賤無遮，平等行財施和法施，是佛教舉行的一種廣結善緣，不分貴賤、僧俗、智愚、善惡一律平等對待，布施僧俗的大齋會。