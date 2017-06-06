怕川普靠不住 亞澳四國擬組反中大聯盟

澳洲總理滕博爾表示，在現今的世界中，不能再依靠大國維護自己的利益。（法新社）

2017-06-06 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕有鑑於美國總統川普難以捉模的行事作風，日本、澳洲、越南、印度等國，正靜悄悄地加深彼此間的合作，打算在不靠美國的情況下，聯手制衡中國。

根據《路透》報導，近日在新加坡舉行舉行的亞洲最大的年度國際安全會議「香格里拉對話」中，有外交官員指出，日本、澳洲、越南、印度正逐漸加深彼此的交流，組成抗衡中國的陣營，但在避免激怒中國的情況下，並不會真正的將「組隊」的提議拿到檯面上。

分析師指出，外界對川普政府的信任隨著時勢遞減，尤其是在他決定退出「泛太平洋夥伴協議」（TPP）以及《巴黎氣候協定》。此外，也因川普的行事難以預料，再加上川普與中國國家主席習近平會面後，對習好話說盡，勢必對亞洲事務造成諸多影響。

而在「香格里拉對話」中，澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）表示，「在這個勇敢的新世界中，我們不能再靠大國維護我們的利益。」

一名資深亞洲軍官則說，雖然他們相信美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）和美軍太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris），「但是否有到完全信任？這中間有著不小的差距」，他強調「我們的恐懼來自於一個現實，那就是只有美國有能力對中國畫紅線。」