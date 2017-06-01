2017全球和平指數 台灣第40、中國第116

2017-06-01 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕「2017年全球和平指數」（Global Peace Index）報告，當地時間1日出爐，全球最和平國家依然由冰島拿下，前10名中唯一的東亞國家是日本，台灣排名第40，較去年進步1名。

經濟與和平研究所（Institute for Economic and Peace）公佈的「2017年全球和平指數」報告，評比163國暴力犯罪、軍事化程度、武器進口、難民人數和內部衝突喪生人數等23項指標，台灣位居第40名，評選項目中分數偏高（較不和平）的，是國內與國際間的衝突，以及軍事領域的部分。

全球最和平前10名，依序為冰島、紐西蘭、葡萄牙、奧地利、丹麥、捷克、斯洛維尼亞、加拿大、瑞士，愛爾蘭與日本並列第10名。

亞太地區則分別為，紐西蘭（第2名）、日本、澳洲（第12名）、新加坡（第21名）、馬來西亞（第29名）、台灣、寮國（第45名）、南韓（第47名）、印尼（第50名）、越南（第59名）、柬埔寨（第89名）、緬甸（第104名）、中國（第116名）、泰國（第120名）、菲律賓（第138名）、北韓（第150名）。

吊車尾的5個國家，則是敘利亞、阿富汗、伊拉克、南蘇丹，以及葉門。

報導指出，去年全球變得較和平，但仍擺脫不了美國政治動盪，川普上任後，凸顯社會嚴重分歧；中東衝突，敘利亞內戰遲遲無法解決，加上沙烏地阿拉伯介入葉門衝突，而沙國與伊朗又是敵對關係，情勢雪上加霜；以及難民湧入、恐怖主義橫行歐洲等困境。