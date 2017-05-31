挺同婚！球王穆雷：相愛的人結婚有什麼問題？

當今世界球王、「英國希望」穆雷支持同婚，強調「相愛的人結婚有什麼問題？」（美聯社）

2017-05-31 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕法國網球公開賽第1輪，當今世界球王、「英國希望」穆雷（Andy Murray）以6；4、4：6、6：2、6：0戰勝俄羅斯選手庫茲涅佐夫（Andrey Kuznetsov）挺進次輪，賽後他對同婚議題發表了自己的看法。

綜合外媒報導，澳洲傳奇女網選手考特（Margaret Court）最近公開表示拒乘澳航（Qantas）以抗議其公開支持同性婚姻，對此穆雷談道：「我不能理解為什麼有些人會覺得兩個相愛的人結婚是有問題的，如果這是兩個男人或是兩個女人，那也很棒。我不明白這有什麼好質疑的，這不關其他人的事。」

球王穆雷強調：「在我看來，每個人都應該有相同的權利，我不同意考特她的觀點。」

由於考特時常發表反同言論，部分網球選手醞釀，如果澳網不對以其名字命名的瑪格麗特考特競技場（Margaret Court Arena ）重新命名，將抵制在該場館進行比賽；穆雷認為：「如果要做些什麼處理的話，在賽事開始前進行會更有利，如果球員們在大滿貫賽中抵制特定場地，那很可能會造成不小的麻煩。」

現年74歲的考特是澳洲傳奇女網選手，她在職業生涯中共贏得24個大滿貫系列賽的女單冠軍，還有19個大滿貫賽女雙冠軍與19個大滿貫賽混雙冠軍，生涯總計62個大滿貫賽冠軍，至今仍是無人能及的紀錄。

考特多次發表反同言論，她多次直言婚姻是在神前所訂立的盟約，這種神聖性是不能被破壞的，她聲稱並不討厭同性戀，還歡迎他們成為教徒，但反對同志霸道地要求原本就不屬於他們的婚姻權利。