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白男高中生辱罵台裔教師 影片瘋傳引公憤！

2017-05-27  16:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國網站近日瘋傳，1名白人男高中生，以髒話問候台裔老師、怒摔東西的影片。就讀蘭卡斯特東部某高中的亞普（Gideon Yapp），不知何故，突然衝進教室，辱罵教師、破壞公物，引起公憤。

綜合媒體報導，1名疑似目擊者的網友，當地時間26日，於推特分享影片、貼文指出，「我討厭這種沒禮貌、不尊重他人的傢伙」。

原來是亞普莫名其妙朝老師大吼大叫，數度吐出「你他媽的以為你是誰」（who the f*** do you think you are）等不堪字眼，對方則一臉淡定，要他冷靜、回位子上坐好，但他不只不甩，還開始抓狂，拔掉流理臺的零件、踹門、踢倒垃圾桶，離開前嘴裡唸唸有詞，全程似乎不見有人起身攔阻，僅於一旁看戲，或是嚇到發愣。

這部影片引起網友熱議，痛批亞普欺負老師、「種族歧視」、「EQ好差」、「他嗑藥嗎」，揚言肉搜堵人、好好教訓他。

對此，校方也緊急發表聲明，表示非常重視這起事件，目前已進入調查階段，並採取適當行動。

推特影片連結：

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  • 美國1名白人男高中生，朝台裔教師大吼大叫。（圖翻攝自推特「Morgan Harvill」）

    美國1名白人男高中生，朝台裔教師大吼大叫。（圖翻攝自推特「Morgan Harvill」）

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