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駐英處投書：WHA排除台灣恐危及全世界
2017-05-26 02:20
〔中央社〕中華民國駐英國代表林永樂25日投書國際大報「金融時報」，指出台灣今年被排除在世界衛生大會（WHA）之外，未來可能對台灣及國際社會都造成風險。
「金融時報」大幅刊登林永樂投書，他以「疾病控制亟需全面納入」（Disease control needs an inclusive approach）為題指出，世界衛生組織（WHO）若要處理傳染疾病帶來的全球性挑戰，絕對必須將台灣納入全球衛生防護。
林永樂以台灣於2003年遭受SARS肆虐為例，強調台灣被排除在WHO之外為一災難。他指出，由於台灣當時並非WHO成員，因此無法及時收到SARS病毒等相關訊息，而僅能獨力防止疫情擴散，直到WHO最後派遣專家赴台，疫情逐漸緩和。
他也指出，台灣在2009年H1N1新型流感病毒大流行期間，透過與WHO間所建立的直接溝通管道，得以有效推動控制措施、生產疫苗並進一步防止病毒向國內、外擴散，更加證明台灣參與WHO的重要性。
林永樂強調，將台灣排除在WHO之外，等於重複過去錯誤，也使多年進步倒退。
他呼籲，WHO新任秘書長未來不應屈服於個別國家的政治壓力，並應依據WHO章程運作，確保所有人皆能參與WHO，因為「疾病不分邊界，惟有透過合作，不排除任何人，才能充分因應全球疾病控制之挑戰。」
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