強國男搭地鐵吐魚刺被勸阻 反嗆：我花錢坐車...

2017-05-25 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南鄭州有一名男子搭乘輕軌時，竟在車廂內吃秋刀魚，且還亂吐魚刺、亂扔垃圾，旁人見狀出聲勸阻，他卻反嗆對方，還說他花錢坐車，服務員就該掃這些垃圾，更囂張地說，不然報警來抓他啊。

《梨視頻》報導，這名男子24日在鄭州輕軌的車廂內吃魚，但他卻亂吐亂扔，還把吃完的垃圾丟在椅子下方，完全無視他人眼光，有看不下去的乘客出聲勸阻，但該名男子認為，他花了錢坐車，且服務員也有領薪水，應該打掃，雙方爆發口角爭執。

勸阻的乘客於是告知男子，車上有寫禁止扔垃圾，反嗆男子不識字？但男子似乎惱羞成怒，不斷跳針，表示他花錢坐車，服務員領薪水就該幹活，不然找警察來抓他啊，言論令人傻眼。