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目擊者都哭了… 母橫死路邊 男嬰邊哭邊對遺體吸奶

男嬰哭著對死去的媽媽吸奶。（圖取自livehindustan）

2017-05-25  11:14

〔即時新聞／綜合報導〕印度達莫鎮（Damoh）一名母親因為不明原因在鐵軌旁死亡，她的孩子一邊哭泣，一邊試圖吸奶，悲傷的景象讓一旁圍觀的人忍不住落淚。該名女子大約35歲，她的孩子僅14個月大。

《印度時報》報導，當地兒童福利委員會主席Sudohir Vidhyarthi獲報後趕往現場，發現死亡的母親，以及坐在一旁，因為飢餓邊哭邊試圖吸奶的寶寶。警方推測該女子可能是從火車上摔落，兒子幸運活下，但媽媽因為頭部重創死亡。

警方已將母親遺體送往化驗，小孩送醫後目前暫時接受安置，待母親身分確認後社福團體才能進行下一步照護行動。

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