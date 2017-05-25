中國一帶一路 路透調查：95％日企不想參加
2017-05-25 10:41
〔即時新聞／綜合報導〕中國積極鼓吹一帶一路，但是，包括日、歐多國都興趣缺缺，而根據《路透》最新對日本220家企業的調查，高達95%認為一帶一路商機有限，表示無意參與，認為其他國際經濟合作計畫提供的商機更大。
《路透》報導，受訪的日企中，有約3分之1認為與美國簽訂自貿協定（FTA）較有商機、即使美國已退出，但還有約4分之1日企選擇跨太平洋伙伴關係協定（TPP）；而也有14%跟俄國開展的經濟合作；約只有不到6%認為中國一帶一路有好的商機。
這項調查是由Nikkei Research每月代路透進行，在5月9-19日共查訪527家大中型企業，其中有20家企業做出回覆。調查是以不記名方式進行。
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