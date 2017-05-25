足球巨星梅西逃稅 遭法院判刑21個月
2017-05-25 10:31
梅西因逃漏稅，遭西班牙法院判處21個月徒刑。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕家喻戶曉的阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），因涉嫌逃漏稅，於去年遭西班牙法院判刑21個月，在經過上訴後，西班牙最高法院仍維持原判。
綜合外媒報導，去年7月，西班牙法院發現梅西與他的父親涉嫌逃漏稅，2人皆被判處21個月徒刑，但依照西班牙法律，除非是涉及暴力犯罪或是累犯，否則，在2年刑期內的微罪不用入監服刑。
整起事件要追溯到2013年期間，西班牙稅務局指控梅西的父親自2005年開始，在避稅天堂透過空殼公司進行逃漏稅。
梅西在出庭時對蓄意逃漏稅全盤否認，強調自己專注足球領域，並沒有插手財政事務，但他說，「我相信我的父親和我的律師」，梅西也在事後支付了657萬美元的稅款。最高法院則認為，梅西或許沒有實質參與，但不會不知道整起逃漏稅的行為。
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