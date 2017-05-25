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雅加達自殺炸彈攻擊 傷亡攀升至5死10傷

雅加達東部的公車轉運站昨晚發生2起爆炸，造成至少5人死亡、10人受傷。（美聯社）

2017-05-25  06:46

〔即時新聞／綜合報導〕印尼首都雅加達昨天（24日）晚間傳出爆炸事件，有外媒報導指出，位於雅加達東部的公車轉運站昨晚發生2起爆炸，造成至少5人死亡、10人受傷，死者包括3名警員及2名疑似自殺炸彈攻擊者。

綜合外媒報導，印尼警方表示，爆炸事件發生在Kampung Melayu公車總站，昨天晚間9點發生第1次爆炸，5分鐘後發生第2次爆炸，傷亡人數從一開始傳出的2人死亡，增加到目前5人死亡，其中包括3名警員及2名疑似自殺炸彈攻擊者，另外還有5名警員及5名平民受傷。

目前印尼警方仍在調查爆炸發生的原因，尚未得知是誰發動攻擊。從現場的畫面可以看到，巴士車站玻璃被嚴重震碎，碎片橫飛，地面上更四處可見人體殘肢。

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  • 爆炸造成5人死亡，其中包括3名警員及2名疑似自殺炸彈攻擊者，另外還有5名警員及5名平民受傷。（美聯社）

    爆炸造成5人死亡，其中包括3名警員及2名疑似自殺炸彈攻擊者，另外還有5名警員及5名平民受傷。（美聯社）

  • 從現場的畫面可以看到，巴士車站玻璃被嚴重震碎，碎片橫飛。（圖取自推特）

    從現場的畫面可以看到，巴士車站玻璃被嚴重震碎，碎片橫飛。（圖取自推特）

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